Rus Dışişleri: Karabağ’daki çatışma bölgesinde yabancı paralı askerlerle ilgili haberler nedeniyle endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın yasadışı silahlı gruplara mensup militanların Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesine aktarıldığı şeklindeki haberler nedeniyle duyduğu endişe dile getirildi.

Açıklamada, alınan bilgilere göre başta Suriye ve Libya olmak üzere yasadışı silahlı gruplara mensup militanların, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesine aktarıldığı kaydedildi.

“Sadece çatışma bölgesindeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğine yönelik uzun vadeli tehditler oluşturan bu süreçlerden derin endişe duyuyoruz” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İlgili devletlerin yönetimlerini, çatışmada yabancı teröristlerin ve paralı askerlerin kullanılmasının önüne geçilmesi ve bu kişilerin bölgeden derhal çekilmesi için etkili önlemler almaya çağırıyoruz.”

Karabağ’da geçen pazardan bu yana çatışmalar devam ediyor

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede 27 Eylül pazar günü sabahın erken saatlerinde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun dün sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Aralarında Rusya ve Fransa’nın da bulunduğu bazı devletler, tarafları itidalli olmaya çağırdı. Türkiye ise Azerbaycan'a talep ettiği her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.