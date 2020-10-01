Be-200 uçaklarının operatör şirketi yalanladı: Lara'daki yangın söndürme işlemiyle ilgili pilotlardan açıklama istenmedi

Sputnik'e konuşan Mollayev, "Uçağın su alma işlemi, en yakın ve uygun su kaynağından yangın söndürme kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi. Orman yangını gerçekleşiyordu. Görüntülere bakılırsa uçaklar üzerinden geçtikleri evlere güvenli bir mesafedeydi. Yani iki seçenek var: Ya uçaklar su alıp yangını söndürecek ya da orman yanacak. Türk makamları buna anlayışla yaklaştı ve hiçbir açıklama talep etmedi” ifadelerini kullandı.

Mollayev, su alma noktası da dahil olmak üzere uçuş güzergahının sevk memuru tarafından belirlendiğini, mürettebat arasında Rus pilotların da Türk pilotların da olduğunu ifade etti. Mollayev, uçakta ormancılık idaresinden bir temsilcinin de olduğunu ekledi.

'İstanbul'da daha yakın mesafeden uçuş gerçekleştirildi'

Be-200 uçakları ile daha önce İstanbul'da da yangın söndürüldüğünü kaydeden Mollayev, "O zaman uçaklar evlere Lara’da olduğundan daha yakın bir mesafede uçmuşlardı ve kimse paniğe kapılmamıştı, uçuş kimseyi hayrete düşürmemişti. Teşekkürden başka hiçbir şey dile getirilmemişti. Belki de Lara’da insanlar bilmediğinden uçağın suya düştüğünü sandı. Ancak uçak orada su alıyor ve bunu sadece havadayken o anda yapabilir” dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın basın dairesinden Sputnik'e yapılan açıklamada da bakanlığın uçaklarının Antalya’daki yangın söndürme çalışmalarında yer almadığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Antalya'nın Lara bölgesinde, orman yangınları ile mücadele için kiralanan Rus yapımı Be-200 ES tipi amfibyen jetlerinin denize sert sortiler yapmasının kentte yaşayanları tedirgin ettiği haberi basına yansımıştı.

Rus pilotlar, iddiaya göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kulesinin uyarısıyla meydana geri dönüş yaparken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Rus pilotlardan bilgi istemişti.