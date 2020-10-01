Peskov: Navalnıy CIA ile işbirliği yapıyor ve talimatlar alıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile işbirliği yaptığını ve CIA'den çeşitli talimatlar aldığını söyledi. Peskov, muhalif liderin Putin'e yönelttiği 'zehirleme' iddiasının asılsız olduğunu vurguladı.

Navalnıy, Alman Der Spiegel'e verdiği demeçte zehirlenmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu öne sürmüştü. Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Navalnıy'ı 'alçak' olarak niteleyerek Putin'in Rus muhalifin hayatını kurtardığını vurgulamıştı. Volodin, Navalnıy'ın Batılı istihbarat servislerine çalıştığının altını çizmişti.

Basın toplantısında Volodin'in sözleriyle ilgili sorulara yanıt veren Peskov, "Navalnıy Batılı istihbarat servisleriyle, Batılı istihbarat servisleri de Navalnıy'la çalışıyor. Bu daha doğru" dedi.

'Birçok kez çeşitli talimatlar verdiler'

Kremlin'in Navalnıy'ın Batılı istihbarat servisleriyle işbirliğine dair bilgi sahibi olduğunu kaydeden Peskov, "Hatta bugünlerde CIA uzmanlarının Navalnıy'la çalıştığını kesin olarak ifade edebilirim. Ona birçok kez çeşitli talimatlar verdiler. Navalnıy'ın istihbaratçılarla işbirliği yaptığı bilgisi, hem Almanya'da hem de Rusya'da internete sızdı. Bu tür davranışları ilk kez görmüyoruz, burada saklanacak bir şey yok" diye ekledi.

'Putin'e yönelik suçlamalar asılsız'

Bu arada Peskov, Navalnıy'ın Putin'e yönelttiği suçlamaların asılsız ve kabul edilemez olduğunu söyledi.



Peskov, Navalnıy'ın Almanya'daki tedavisi tamamlandıktan sonra Rusya'ya dönme niyetinde olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

'Rusya'ya dönmesinde bir kahramanlık yok'

Her Rusya vatandaşının istediği zaman Rusya'ya dönebileceğini ve burada bir kahramanlığın söz konusu olmadığını söyleyen Peskov, "Tedavi ülkemizde yapılabilir, neredeyse herkes böyle yapıyor. Ülkemizde birçok hayat kurtarılıyor ve bu hastanın hayatı da Rusya'da kurtarıldı" diye konuştu.