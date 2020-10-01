Kremlin: Karabağ’a paralı askerlerin gönderildiği haberlerinden kaygı duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’de savaşmış militanların para karşılığında Karabağ’da çatışmak için bölgeye gönderildiği haberleri nedeniyle çok kaygılı olduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Rusya Dışişleri’nin Karabağ’daki çatışma alanına Suriye ile Libya’da savaşmış olan paralı askerlerin gönderildiği yolundaki haberlerden kaygı duydukları yönündeki açıklaması soruldu.

Soru karşısında Peskov, “Bu konuya ilişkin herhangi açıklayıcı bir yorumda bulunmayacağım. Zira Rus Dışişleri’nin açıklaması hayli açık. Söz konusu açıklamada, bu insan (paralı asker) transferleri konusunda son derece endişeli olduklarını belirttiler” dedi.

Kremlin Sözcüsü, Ermenistan liderliğinin açıklamaları doğrultusunda Türkiye’nin Karabağ’daki çatışmalara müdahale ettiğine ilişkin bir bilgiye sahip olup olmadıkları soruluncaysa, “Bu konuda yorum yapmayacağım” cevabını verdi.

Peskov şöyle devam etti: “Taraflardan birisinin askeri olarak desteklenmesi olasılığına ilişkin açıklamaların gerilimi daha da tırmandıracak provokatif söylemler olduğuna inanıyoruz. Bu tip açıklamalar şu anda çok zararlı.”

Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve Libya’daki yasadışı silahlı gruplarda yer alan militanların Karabağ’daki çatışma alanına gönderildiği haberlerini büyük bir endişeyle karşıladıkları açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu açıklamada, ilgili ülkelerin hepsine, yabancı paralı askerlerin çatışmalara katılmasını engellemeleri ve çoktan bölgede bulunan militanların bir an önce bölgeden çıkarılması çağrısı yapılıyordu.