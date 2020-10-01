Rusya Dışişleri: Karabağ’da yabancı paralı askerlerin bulunduğuna dair kendi bilgilerimiz mevcut

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortadoğu ülkelerinde savaşmış olan militanların paralı asker olarak Karabağ’a gönderildiğine dair kendi ellerine geçen bilgiler olduğunu, bu durumdan kaygı duyduklarına ilişkin açıklamayı medyada yer alan haberler üstüne yapmadıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karabağ’a paralı askerlerin gönderildiğine ilişkin istihbarat servisleri üstünden ellerine bir bilgi geçip geçmediği sorusu karşısında, "Elimizde bu bilgiler mevcut" açıklamasını yaptı.

Suriye ve Libya’daki birtakım militanların para karşılığında Karabağ’a savaşmaya gönderildiğine dair haberlerin pek çok gazete ile sosyal medyada da yer aldığı hatırlatmasını yapan Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, şöyle devam etti: "Ancak Rusya Dışişleri’nin internet sitesinde dün yayınlanan gibi bir açıklama yaparken tabii ki de elimizde kendi bilgilerimiz mevcuttu."

Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve Libya’daki yasadışı silahlı gruplarda yer alan militanların Karabağ’daki çatışma alanına gönderildiği bilgilerini büyük bir endişeyle karşıladıkları açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu açıklamada, ilgili ülkelerin hepsine, yabancı paralı askerlerin çatışmalara katılmasını engellemeleri ve çoktan bölgede bulunan militanların bir an önce bölgeden çıkarılması çağrısı yapılıyordu.

Karabağ’da gerilim cumartesi günü taraflar arasında bir defa daha alevlenmişti. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan karşı tarafın saflarında yabancı savaşçılar olduğuna dair birbirini suçluyor.

Hukuken Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde. Cumartesiden beri tırmanan gerilim nedeniyle hem Ermenistan hem de Azerbaycan olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmiş durumda. Çatışmalar nedeniyle her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.