OPCW uzmanları Navalnıy olayını soruşturmak için Rusya’ya davet edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarını Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın durumu ile ilgili çalışmada Rus uzmanlarla iş birliği yapmak amacıyla Rusya’ya davet ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, Moskova’nın OPCW uzmanlarını Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın durumu ile ilgili çalışmalarda Rus uzmanlarla iş birliği yapmak amacıyla Rusya’ya davet ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Berlin ve Avrupa-Atlantik müttefikleri tarafından beyan edildiği üzere Aleksey Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ durumunu dikkate alarak, 1 Ekim tarihinde Rusya Federasyonu’nun OPCW’deki daimi temsilciliği kanalından Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği yönetimine, bu konuda Rus uzmanlarla birlikte çalışması için Sekreterya uzmanlarını Rusya’ya gönderme imkanlarını değerlendirmesi için teklif yollandı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Teklifimizin olumlu yanıtlanmasını bekliyoruz. Olayın epey belirsiz ayrıntılarını açıklığa kavuşturmak amacıyla bu uzmanlaşmış uluslararası kurum ile etkili bir işbirliği yapmayı umuyoruz" vurgusu yapıldı.