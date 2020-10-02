Putin’den Trump’a geçmiş olsun mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği telgrafla geçmiş olsun dileklerini ve destek mesajlarını iletti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulan Trump’a telgraf gönderdi.

Putin telgrafta ABD’li mevkidaşı ve onunla birlikte koronavirüse yakalandığı belirtilen eşi Melania Trump’a en kısa zamanda iyileşmeleri yönündeki dileklerini ve gönülden desteklerini iletti.

Putin ayrıca “Tabiatınızda olan yaşam enerjiniz, neşeli haliniz ve iyimserliğinizle bu tehlikeli virüsü yeneceğinizden eminim” ifadelerini kullandı.