Gamaleya Merkezi’nden koronavirüse yakalanan Trump’a yardım teklifi

Dünyanın ilk Kovid-19 aşısını geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, hastalandığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Gintsburg, “Rusya makamlarına resmi başvuruda bulunmaları halinde onlara yardım edebileceğimizi düşünüyorum” diye açıkladı.

Rus bilim insanı, “Başkanlarının sorunu halledeceklerini düşünüyorum. Tanrı nasip ederse her şey iyi olacak. Bu arada Trump'a Rus aşısı yapılsa iyi olur” ifadesini kullandı.

Gintsburg, Trump’ın çevresindeki insanların, özellikle yardımcısının da aşı yapması gerektiğini söyledi.