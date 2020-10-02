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    Rus Dışişleri'nden AB'nin Belarus'a yaptırımlarına tepki: Minsk'in cevabi yaptırım listesi Rusya'da da geçerli olacak

    © Sputnik / Vitaly Timkiv
    Rusya
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    AB'nin kabul ettiği Belarus'a yönelik yaptırımları bu ülkenin yönetimi üzerinde kurulan kabul edilemez bir baskı olarak niteleyen Zaharova, Minsk'in AB'ye karşı hazırladığı cevabi yaptırım listesinin Rusya'da da uygulanacağını vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin Belarus'a yaptırımları kabul etmesi nedeniyle bakanlığın resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yayınladı.

    Zaharova, "Bu adımı, ülke içindeki durumu normalleştirmek için çaba sarf eden Belarus iktidarı üzerinde açık ve kabul edilemez bir baskı olarak görüyoruz. AB yine, Belarus siyasi sistemini ulusal diyalog yoluyla liberalleştirmeyi amaçlayan anayasa reformunu destekleyen tek bir söz söylemedi. Bu süreç, sokaklarda değil, Belarus toplumunun tüm katmanlarının katılımıyla ulusal hukuk zemininde yürütülmeli" ifadelerini kullandı.

    AB'nin Belarus'taki durumun normalleşmesi için gereken dayanışmayı göstermek yerine yeniden yaptırımlara sarıldığına dikkat çeken Zaharova, bunun tek taraflı ve gayri meşru bir adım olduğunu, BM Güvenlik Konseyi'nin yetkilerini zayıflattığını ve uluslararası hukukta daha fazla erozyona yol açtığını kaydetti.

    'Birlik Devleti yükümlülükleri kapsamında Rusya'da da geçerli olacak'

    Zaharova, Belarus'ta bugün yürürlüğe giren AB'ye yönelik yaptırım listesinin Rusya'da geçerli olacağını belirterek şöyle devam etti: "Birlik Devleti yükümlülüklerine uygun olarak bugün itibarıyla yürürlüğe giren Belarus'un cevabi yaptırım listesinin Rusya'da da otomatik olarak geçerli olacağına dikkat çekmek isteriz."

    AB'nin listesinde 40 kişi yer alıyor

    Avrupa Konseyi Başkanı Michel, AB’nin Belarus’a karşı yaptırım uygulayacağını, yaptırım listesinde 40 kişinin yer alacağını ancak Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun bulunmadığını söylemişti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lukaşenko’ya yaptırım uygulamalarının, müzakere sürecine dahil edilmesine yönelik çabaları engellemek olacağından bu yönde bir karar alınmadığını söylemişti.

    Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Brüksel’in kararına yanıt olarak bir yaptırım listesi hazırladıkları bildirilmişti. Bakanlık, 'modern diplomatik teamüle uygun olarak' yaptırım listesini açıklamayacaklarını belirtmişti.

    Etiketler:
    Mariya Zaharova, Yaptırım, Minsk, Belarus, Avrupa Birliği, Rusya Dışişleri Bakanlığı
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