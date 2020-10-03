Rusya’da bir günde neredeyse 10.000 yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya’da bir gün içinde 9.859 yeni koronavirüs vakası görüldü. Söz konusu vaka sayısı, salgının en yaygın olduğu dönem olan mayıs ortasından beri görülmemiş kadar yüksek.

Rusya’da yeni tip koronavirüs vakaları 20 gündür artıyor. Ülkede koronavirüsün yayılımını önlemek için kurulan kriz merkezinden yapılan açıklamada bir gün içinde 9.859 yeni vakanın görüldüğü belirtildi.

Bu denli yüksek bir vaka sayısı, salgının pik noktasında olduğu 15 Mayıs’tan beri görülmemişti.

Ülkede şimdiye dek görülen toplam vaka sayısı 1 milyon 204 bin 502’ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 174 olarak verildi. Salgının başından beri Rusya’da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 21.251’e yükseldi.

Rusya’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yaygın uygulamasını sene sonuna doğru başlanması bekleniyor. Söz konusu aşı, dünyanın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı.