Rusya'da koronavirüs vaka sayısı mayıstan beri ilk kez 10 binin üstünde

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 499 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle günlük vaka sayısı mayıs ortasından beri ilk kez 10 bini aştı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 10 bin 499 yeni vaka kaydedildi, 107 kişi hayatını kaybetti, 3284 kişi hastaneden taburcu edildi.

Yeni vakaların 2920’sinde bir semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da 3327 vaka, St. Petersburg’da 392, Moskova bölgesinde 296 vaka kaydedildi.

Salgın boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 215 bin 1’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 358’e, iyileşenlerin sayısı da 979 bin 143’e yükseldi.