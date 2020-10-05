Rusya: İngiliz donanmasına ait Dragon savaş gemisi Karadeniz’e girdi, takipteyiz

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, İngiliz donanmasına ait Dragon destroyerinin Karadeniz’e girdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Karadeniz Filosuna ait gemilerin İngiliz savaş gemisini takibe aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, “Karadeniz Filosunda yer alan güçler ve araçlar, 4 Ekim'de Karadeniz'e giren İngiliz Donanmasına ait Dragon destroyerinin eylemlerini takibe adı” ifadelerine yer verildi.

Rus askeri yetkilileri, eylül ortalarında NATO gemilerinin Karadeniz'de geçtiğimiz yıla göre daha uzun süre kalmaya başladıklarını saptadı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, yabancı gemilerin Karadeniz’e yaptıkları giriş sayısının yüksek kaldığını, kalış süresinin ise önceki yıla göre yüzde 33 oranında arttığını açıklamıştı.

Gemilerin yaklaşık yüzde 40’ında uzun menzilli hassas silahların bulunduğuna dikkat çeken Rudskoy, ABD donanmasına ait USS Franklin Roosevelt destroyerini örnek göstererek bu geminin 90’a kadar Tomahawk seyir füzesi taşıyabildiğini vurgulamıştı.