Lavrov: Charite’deki doktorlar Navalnıy'ın analizlerinde herhangi bir zehre rastlamadı

Rusya Avrupa İşletmeler Birliği’nin temsilcileriyle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus muhalifin Noviçok grubundan bir madde ile zehirlendiği iddiaları ile ilgili değerlendirmesinde, Berlin’deki Charite kliniğinde çalışan doktorların Navalnıy’ın analizlerinde askeri kullanımlı herhangi bir zehirli maddeye rastlamadıklarını söyledi.

Lavrov, Navalnıy’ın daha önce kaldırıldığı Omsk hastanesindeki doktorların Alman meslektaşlarına tüm analizleri gönderdiklerini vurguladı.

Rus diplomat, “Bunun da ötesinde Navalnıy’ın eşi (Yuliya), doktorlarımız hastanın naklinin güvenli olacağından emin olmadıkları için onu Almanya'ya nakletmenin tüm sonuçlarını üstlendiği bir belgeye imza attı. Omsklu doktorlar hiçbir askeri kullanımlı zehirli madde bulamadılar, bunu dürüstçe söylediler. Ancak, Charite kliniğinde de analizlerinde herhangi bir zehirli maddenin bulunamadığına, ancak Bundeswehr kliniğinde bulunduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Ve biz hala Fransızların ve İsveçlilerin bu testleri kendileri mi yaptıklarını, yoksa Almanların mı söz konusu testleri kendilerine verdiklerini hala bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Navalnıy vakası ile ilintili olarak zehirli kimyasal maddelerin kullanımı nedeniyle yaptırım düzenini kullanacağından emin olan Lavrov, “Aleksey Navalnıy etrafındaki duruma ilişkin olarak yaptırım uygulamaya çalışacaklarından hiç şüphem yok” diye konuştu.