Lavrov: ABD’nin eylemleri Kürt sorununda patlamaya neden olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin eylemlerinin Kürt sorununda çok ciddi bir patlamaya yol açabileceğini belirtti.

Basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin eylemlerinin Kürt sorununda çok ciddi bir patlamaya neden olabileceğini ifade etti.

Lavrov, “Amerikalılar (Suriye'nin kuzeyinde) yarı devlet işlevlerine sahip olacak bir Kürt özerkliği kurmaya çalışıyorlar. Türkleri de itiraz etmeyecek şekilde ikna etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu durumda mesele sadece Suriye’yle ilgili değil, Kürt sorunu ile ilgilidir, Kürt sorunu bugünleri arattıracak kadar ciddi bir patlak verebilir” diye konuştu.

Suriye yönetimi, ülkenin kuzeydoğusundaki Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeleri kontrol eden özerk yönetimi ve askeri kanadı olan (Ankara'nın terör örgütü saydığı YPG'nin omurgasını oluşturduğu) Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) tanımıyor. Şam birkaç kez özerk Kürt yönetimiyle sonuca ulaşmayan müzakerelerde bulunmuştu.