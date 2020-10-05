Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus muhalif Navalnıy davasını siyasallaştırmanın kabul edilemezliğine işaret ettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Navalnıy davasını siyasallaştırmanın kabul edilemezliğine işaret ettiği belirtildi.

'Paris hala Rusya’nın Navalnıy davası ile ilgili hukuki yardım talebine yanıt vermedi’

Açıklamaya göre Rus diplomat, ayrıca Fransız mevkidaşına Rusya’nın Navalnıy davası ile ilgili hukuki yardım talebine Paris’ten henüz yanıt gelmediğini hatırlattı.

Açıklamada, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) platformu da dahil olmak üzere Aleksey Navalnıy davasını’ siyasallaştırma girişimlerinin kabul edilemez olduğuna işaret eden Sergey Lavrov, Rusya Başsavcılığı'nın uluslararası adli yardım mekanizması çerçevesinde Paris'e gönderdiği resmi talebine Rus tarafının henüz yanıt almadığını hatırlattı" denildi.

İki bakan Karabağ’daki çatışmalardan duydukları endişeyi dile getirdi

Açıklamada ayrıca, "Bakanlar, Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki durumu kapsamlı bir şekilde ele aldı, devam eden geniş çaplı çatışmalarla ilgili duydukları ciddi endişelerini dile getirdi ve çatışan taraflara, en kısa zamanda tam ateşkes sağlama ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının Rusya, ABD ve Fransa liderlerinin ortak açıklamasına uygun olarak ilerideki koordineli eylemlerinin önemine vurgu yapıldı" ifadelerine yer verildi.