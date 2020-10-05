Kremlin: Paşinyan, Putin’i aradı

Kremlin, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığı belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Ermeni tarafının girişimi üzerine Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.

Görüşmede Dağlık Karabağ bölgesinde, büyük ölçek kazanan ve her iki tarafta siviller dahil büyük kayıplara yol açan silahlı çatışmaların şiddetlenmesi konusunun ele alındığı ifade edildi.

Vladimir Putin’in bir kez daha acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdiği aktarıldı.