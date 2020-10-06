Nebenzya: Batı, Navalnıy olayında baskı için OPCW'yi kullanıyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nebenzya, yaptığı açıklamada "Maalesef bugün ‘OPCW tarafından üretildi’ etiketini taşıyan hemen her şey bir tür hile ve dalavere çağrışımları uyandırıyor. Direkt söyleyelim; OPCW teknik sekreterliği, Batı'nın giderek daha fazla istenmeyen ülkelere enformasyon ve politik baskı aracı haline geliyor. Bu çıkarım, örgütün Rus karşıtı kampanyaya katılımını güçlendiriyor. Bunu daha önce Skripaller olayında da gördük, bu olayda yöneltilen sorular halen havada kalıyor, halen yanıt bekliyor. Bugün aynısını, Rusya'nın yaptığı iddia edilen Navalnıy'ın zehirlenmesi olayında görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nebenzya, OPCW teknik sekreterliğinin Batı ülkelerinin talimatlarını itaatkar bir şekilde yerine getirerek Navalnıy olayını hazır kalıplar içerisinde araştırdığını söyledi.