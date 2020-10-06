Rusya’dan Baltık Denizi’nde Alman ve İsveç uçaklarına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına doğru uçan Almanya ve İsveç’e ait iki savaş uçağına Su-27 jetiyle önleme yapıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, “5 Ekim günü Rus hava sahası kontrol araçları, Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmak olan iki hava hedefi tespit etti. Hava hedeflerinin belirlenmesi ve Rusya sınırlarının ihlalinin önlenmesi için Baltık Filosu hava savunma güçlerine ait bir Su-27 savaş uçağı havalandırıldı” ifadesine yer verildi.

Hava hedeflerini, Alman Deniz Kuvvetleri’ne ait P-3C Orion devriye uçağı ve İsveç Hava Kuvvetleri’ne ait Gulfstream keşif uçağı olarak tanımlayan Rus jetin hedeflere Baltık Denizi üzerinde eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Yabancı savaş uçakları Rusya sınırından uzaklaştıktan sonra Rus jet üslendiği havaalanına geri döndü. Rus Su-27 jetinin tüm uçuşu tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallara uygun şekilde gerçekleşti” dendi.

Rusya sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediği kaydedildi.