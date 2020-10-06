Navalnıy, zehirlendiği iddiasından sonra ilk kez görüntülü röportaj verdi: Her gün daha iyiye gidiyorum

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Almanya’nın başkenti Berlin’de zehirlendiği iddiasının gündeme gelmesinden bu yana ilk kez görüntülü olarak açıklamalarda bulundu. Navalnıy, sağlığının giderek iyileştiğini ifade etti.

Rus YouTuber Yury Dud’a röportaj veren Navalnıy, ellerinin titrediğini, su içerken zorlanabildiğini, ancak her gün daha iyiye gittiğini ve fizyoterapistle çalıştığını belirtti.

Fizyoterapistin kendisine hokkabazlık öğrettiğini kaydeden Navalnıy, “Yakında beni hokkabazlık yaparken, tek tekerlekli bisikletle gezerken, şapkamdan tavşan çıkarırken göreceksiniz. Çok alıştırma yapmam gerek. Ancak her şey düzelecek, daha iyi olacağım” dedi.

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Kliniği’nde 32 gün tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Navalnıy geçen ay taburcu edilmişti.