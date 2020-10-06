Rusya Dış İstihbaratı: Karabağ, teröristleri mıknatıs gibi çekiyor, burasını Rusya'ya sıçrama tahtası yapabilirler

Rusya’nın Dış İstihbarat Servisi’nin başkanı Narışkin, Karabağ’daki gerilimin öncekilerden farkının, Türkiye’nin ‘açık ve net bir biçimde Azerbaycan’ın tarafında yer alması; ayrıca Karabağ'ın teröristleri mıknatıs gibi kendine çekmesi olduğunu söyledi. Narışkin, teröristlerin Karabağ üstünden Rusya’ya sızabilecekleri uyarısında bulundu.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin bir açıklamasında Karabağ’daki gerilimin tırmanması karşısında Moskova’nın kaygı duyduğunu belirtti ve ekledi: “Minsk Grubu’nun eş başkanlarından birisi olarak Rusya için bölgede yeni bir savaş yaşanması kabul edilemez. Dostane ilişkilerimiz olan Ermeni ve Azerbaycan halklarının temsilcilerinin çatışmalarda ölmelerine karşı kayıtsız değiliz.”

‘Türkiye’nin Azerbaycan’a açıktan desteği Karabağ’daki gerilimde esasen yeni bir dış faktör’

Narışkin şöyle devam etti: “Karabağ’daki temas hattında daha önceleri de çatışmalar yaşandı. Durumda şu an görülen kötüleşmenin daha çok kaygıya neden olması sadece boyutundan değil, dış faktörlerin esasen yeni olan etkisinden kaynaklanmakta. İlk defa Türkiye bu denli açık ve net bir biçimde Azerbaycan’ın tarafında yer aldı.”

SVR Başkanı, ‘Karabağ’daki çatışmaların çeşitli uluslararası terörist örgütlerden militanları kendisine mıknatıs gibi çekmekte olduğu’ uyarısında bulundu.

‘El Nusra, Hamza Tugayları, Sultan Murat gibi terörist örgütlerden militanlar Karabağ’a sürükleniyor’

Narışkin açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “SVR’nin elindeki bilgiye göre, Ortadoğu’da savaşan uluslararası terörist örgütlerden paralı askerler faal bir biçimde çatışma bölgesine sürükleniyor. Söz konusu örgütler arasında El Nusra, Hamza Tugayları, Sultan Murat ve de aşırılık yanlısı Kürt gruplar da bulunuyor.”

‘Binlerce radikal, Karabağ üstünden ceplerini doldurmayı bekliyor’

Narışkin, “Yeni bir Karabağ savaşı üstünden para kazanmayı bekleyen yüzlerce, hatta binlerce radikalden bahsediyoruz” diye ekledi.

‘Teröristler Karabağ üstünden Rusya dahil komşu ülkelere sızabilirler’

“Güney Kafkasya’nın uluslararası terörist gruplar için yeni bir sıçrama tahtası olabilecek olmasının bizi kaygılandırmaması mümkün değil” diyen Narışkin, zira buradan teröristlerin Rusya da dahil Ermenistan ve Azerbaycan ile komşu olan ülkelere sızabilecekleri uyarısını yaptı.

SVR Başkanı açıklamasında, Karabağ’daki tarafların sonunda uluslararası toplumun yardımıyla güç kullanmayı bırakıp müzakere masasına oturacaklarına inandıklarını da kaydetti.