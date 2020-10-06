Rusya’da yeni koronavirüs vaka sayısı 11 Mayıs'tan beri ilk kez 11 bini geçti

Rusya’nın Koronavirüs ile Mücadele Merkezi’nin raporuna göre ülkede son 24 saatte, 11 bin 615 yeni vaka görüldü. Rusya’da 11 Mayıs’tan beri bir günde görülen yeni vaka sayıları 11 bini geçmemişti.

Rusya’da son bir gün içinde 11 bin 615 yeni koronavirüs vakası görüldüğü belirtildi. Bu, 11 Mayıs’tan beri ülkede bir günde görülmüş olan en yüksek vaka sayısı. Zira yeni vakaların sayısı bu tarihten beri 11 bini aşmamıştı.

Bunun yanında son bir günde koronavirüs testi pozitif çıkan söz konusu 11 bin 615 kişinin yüzde 28.3’ünde hasta olduklarına dair herhangi bir semptoma rastlanmadığı kaydedildi.

Ülkede yeni vaka sayıları en çok Moskova ve St. Petersburg’ta görüldü. Özerk Yahudi Bölgesi, Tataristan, Karelya da yeni vakaya en az rastlanan bölgeler arasında yer aldı.

Son bir günde koronavirüs pozitif 6 bin 252 kişinin iyileşti, 188 hastanınsa hayatını kaybettiği kayıtlara geçirildi. Rusya’da bir önceki gün 0.9 artış oranıyla 10 bin 888 vaka kaydedilmişti.

Ülkede salgının başlamasından bu yana ise 1 milyon 237 bin 504 kişi, resmi adı SARS-CoV-2 olan yeni tip koronavirüs ile enfekte oldu. İçlerinden 21 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 988 bin 000 kişi de hastalığı atlatarak iyileşti.

Dünya Sağlık Örgütü ise dünya genelinde Kodiv-19 vaka sayısının 33 milyonu, hayatını kaybedenlerin ise 1 milyon kişiyi aştığını tahmin ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi istatistiklerine göre 7.4 milyondan fazla vaka sayısının görüldüğü ABD, 6 milyon vaka ile Hindistan ve 4.92 milyon vaka ile Brezilya dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler. Rusya ise listede dördüncü ülke. Ardından Kolombiya, Peru, İspanya, Arjantin ve Meksika geliyor.