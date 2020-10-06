Gazprom: Kuzey Akım-2 en kısa sürede tamamlanacak

Gazprom, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2’yi 'mümkün olan en kısa sürede' tamamlama niyetinde olduğunu açıkladı.

Rus doğalgaz devi Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mümkün olan en kısa sürede işletmeye açmaya çalıştığımız Kuzey Akım-2 projesini tamamlamamızı sağlayacak mevcut alternatifleri inceliyoruz” ifadesine yer verildi.

Daha önce Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını tamamlayacak kapasitede olan ‘Akademik Çerskiy’ boru döşeme gemisinin, Kaliningrad’a doğru yola çıktığı ifade edilmişti. Kuzey Akım-2’nin lojistik üssü olan Almanya’nın Mukran limanında birkaç ay bekleyen ‘Akademik Çerskiy’ gemisinin 7 Ekim’de Kaliningrad’a varması planlanıyor.