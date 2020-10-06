Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif, Karabağ’da tırmanan gerginlikten duydukları endişeyi dile getirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif’in yaptıkları telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede tarafların resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da benzeri görülmemiş bir şekilde tırmanan gerginlik ile ilgili endişelerini dile getirdiklerini bilirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’da benzeri görülmemiş bir şekilde tırmanan gerginlik ile ilgili endişelerini dile getirdiklerini belirtildi.

Açıklamada, “Moskova ve Tahran'ın Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinde gerginliğin benzeri görülmemiş tırmanışına ilişkin ciddi endişeleri dile getirildi. Çatışmaya Suriye ve Libya'dan yasadışı silahlı gruplardan radikal militanların dahil olmasının tehlikesine vurgu yapıldı. Önkoşulsuz ateşkes ile başlaması gereken diplomatik çözümün alternatifi olmadığı kaydedildi” ifadelerine yer verildi.

Lavrov’un Rusya'nın hem ulusal temelde, hem de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ‘üçlüsü’ çerçevesinde bölgede barışın bir an önce tesis edilmesi için gösterdiği yoğun çabalara dikkat çektiği vurgulanan açıklamada, bakanların Azerbaycan ve Ermenistan'ın komşu ülkelerinin bu konuda oynayabilecekleri önemli rolü bir kez daha vurguladıkları belirtildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Ancak çatışmaların başından bu yana ilk kez dün akşam tarafların karşılıklı olarak sürdürdüğü bombardımanların yoğunluğu azaldı. Hatta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’da dün geceki durumu ‘sakin’ olarak tanımladı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.