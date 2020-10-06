Kremlin: Dünyada çatışma potansiyeli artıyor

Sözcü Peskov, bugünkü basın toplantısında, Belarus, Dağlık Karabağ ve şimdi Kırgızistan’daki olaylardan sonra Rusya etrafında 'çemberin daraldığı' izleniminin oluşup oluşmadığı sorusuna, “Belli bir çatışma potansiyelinin olduğu bir gerçek. Ama hiçbir çember daralması yok. Bu çatışma potansiyeli, genel olarak tüm dünyada yukarıya doğru bir eğilimi var maalesef” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, “Elbette bu potansiyelin bir kısmının sınırlarımızda yoğunlaşması üzücü. Ama her halükarda söz konusu olan bize yakın ülkeler. Belarus, Ermenistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’ı kastediyorum” dedi.

Peskov, Kremlin’in Rusya komşularında ve partnerlerinde barış, refah ve istikrarın olmasına ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.