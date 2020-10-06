Putin: Koronavirüs aşısı için diğer ülkelerle yaptığımız işbirliği, kendi üretimimize engel değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için diğer ülkelerle yapılan işbirliğinin Rusya’nın kendi aşı üretimini ayarlaması için engel olmadığını belirtti.

Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’daki fraksiyonlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, “Şu anki hedef, aşının üretimini ayarlamak. Diğer ülkelerle işbirliği yapmamız ülke içindeki bu süreci geliştirmemize engel değil” ifadesini kullandı.

Aşı üretimi alanındaki işbirliğinin henüz “ilaç sektörümüzün imkanlarını genişletmeye ve ortak çalışmaları yapmaya yönelik noktasal çalışma” olduğunu dile getiren Putin, “Bu denli önemli alandaki ortak çalışma hiçbir zaman kimseye engel olmadı, bizim vatandaşlarımız için de dahil olmak üzere sadece yarara oldu” dedi.