Putin: Rusya KGAÖ yükümlülüklerini yerine getirecek, Ermenistan'ın bu konuda Rusya'ya herhangi bir sorusu yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, Ermenistan'ın bu konuda Moskova’ya herhangi bir sorusu olmadığını belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Rusya lideri Putin, Rusya’nın KGAÖ çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, Ermenistan'ın bu konuda Moskova’ya herhangi bir sorusu olmadığını ifade etti.

“Bilindiği üzere Ermenistan KGAÖ’nün bir üyesi, bu antlaşma kapsamında Ermenistan'a karşı belli başlı yükümlülüklerimiz var. Ne yazı ki çatışmalar hala devam ediyor, ama Ermenistan topraklarında değil. Rusya'nın bu Antlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesine gelince, yükümlülüklerimizi her zaman yerine getirdik, getiriyoruz ve getireceğiz” diyen Putin, ekledi:

“Bildiğiniz gibi Ermenistan Başbakanı ile sürekli, canlı temas halindeyiz ve Ermenistan'ın, Rusya'nın müttefik yükümlülüklerini yerine getirmesinin kalitesi bakımından bize herhangi bir sorusu yok.”

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.