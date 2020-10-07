Putin: Washington’daki engellemeler nedeniyle Trump ilişkilerimizi geliştirmek için çok şey yapamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki engellemeler nedeniyle ikili ilişkileri geliştirmek adına çok fazla bir şey yapamadığını ifade etti.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Putin, “Rusya-ABD ilişkilerinin inşa edilmesi için atılan tüm adımları şimdi saymayacağım, bu tür adımlar var, ancak elbette tam anlamıyla Trump’ın daha önce sözünü ettiği istekleri gerçekleştirilemedi. Bunun önemli ölçüde Rusya’nın engellenmesi, ülkemizin gelişiminin engellenmesi yönündeki iki partili belirli fikir birliğinden kaynaklandığını düşünüyorum” dedi.

Bu durumun mevcut ABD yönetimi için engelleyici olduğunu belirten Putin, birçok ortak projenin de hayata geçirilemediğini kaydetti.

Putin, Trump yönetimi sırasında 46 kez yeni yaptırımlar ya da mevcut yaptırımların genişletilmesi yönünde adım atıldığını ekledi.

‘ABD’deki seçimleri dışarıdan gözlemliyoruz’

ABD’de de diğer ülkelerde de başkan adaylarının seçmenler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Putin, “Biz dışarıdan gözlemciyiz, müdahale etmiyoruz” dedi.

Putin, Trump’ı Rusya ile bağlantısı olduğu yönündeki suçlamalarla aşağılama girişimlerinin Moskova’nın yararına olduğunu ve statüsünü güçlendirdiğini belirtti.

Putin, “Birileri mevcut devlet başkanını küçük düşürmeye ya da aşağılamaya çalıştığında öyle ya da böyle sizi ya da bizi yükseltiyor, olağanüstü bir etki veya güçten söz etmiş oluyor. Konu her halükarda bizi ilgilendirmez, olayların gelişimi bağlamında uygun gördükleri şekilde kendi aralarında çözmeliler” dedi.

‘ABD halkı kimi seçerse onunla çalışmaya hazırız’

ABD’deki başkan adaylarının birbirlerine karşı olan sert tavırlar ve hakaretler konusunda da Putin, “Biz, tekrar ediyorum, buna karışmıyoruz. Tüm bunlar ABD’nin içindeki politik süreçlerin, politik meselelerin getirdiği bir durum” açıklamasında bulundu.

Putin ayrıca Rusya’nın, ABD halkının seçeceği başkan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

‘Biden’ın New START anlaşmasını uzatmaya hazır olması, olası işbirliğimiz için ciddi bir unsur’

Trump’ın devlet başkanlığı sırasında ikili ilişkilerde hem olumlu hem olumsuz durumların olduğunu belirten Putin, örnek olarak ticaret hacminin artması ve enerji piyasasında istikrar sağlanmasının yanı sıra Washington’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkmasını gösterdi.

Putin, “Başkan adayı Biden, kamuoyu önünde New START anlaşmasını uzatmaya hazır olduğunu ya da stratejik saldırı silahlarının kısıtlanmasına yönelik yeni bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Bu gelecekteki olası işbirliğimiz için çok ciddi bir unsur” dedi.

Rus lider, ABD’nin INF’den çıkmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu da ifade etti.

Trump’ın Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkmaya yönelik prosedürlerin başlatıldığını açıkladığını hatırlatan Putin, bu durumun da kendilerini endişelendirdiğini belirtti.