Rusya’da mühimmat deposunda çıkan yangın nedeniyle bölgedekiler tahliye ediliyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ryazan bölgesinde yanan bir mühimmat deposunun yakınlarındaki yerleşim birimleri sakinleri tahliye ediliyor.

Tahliye işlemleri kapsamında ilk olarak 130 ilköğretim öğrencisi ve küçük yaşta 16 çocuk bölgeden çıkarıldı.

Genel anlamda ise 14 yerleşim biriminden 1500’den fazla kişi tahliye edildi.

Yangın söndürme çalışmalarında 70 kadar asker ve 10 teçhizat yer alıyor. Olay yerine bir itfaiye treni, bir komisyon gönderildi. İl-76 uçağı da uçuşa hazırlanıyor.

Savcılık ise incelemelere başladı.

Daha önce yanan çayırlık alandaki alevlerin Jeltuhinskiy köyü yakınlarındaki mühimmat deposuna sıçradığı ve 5-10 saniyede bir patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

Загорелся склад боеприпасов у пункта Желтухино в Рязанской области. pic.twitter.com/3SOg7eyPco — Рустем Адагамов (@adagamov) October 7, 2020

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