Putin: Kırgızistan’daki olaylar bizi endişelendirmiyor değil, barışçıl bitmesini umuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 24 televizyonuna Kırgızitan'daki olayları değerlendirdi. Putin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kırgızistan’da geçenlerde parlamento seçimleri yapıldı. Bu arada seçimler sadece uluslararası gözlemciler tarafından değil, ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcileri tarafından geçerli ve demokratik olarak kabul ediliyor. Sonrasında yaşananlar elbette bizi endişelendirmiyor olamaz. Her şeyin barışçıl bitmesini umuyoruz. En kısa zamanda normal bir demokratik siyasi sürece dönülmesini umuyoruz.”

Kırgızistan’daki anlaşmazlığın tüm taraflarıyla iletişim içinde olduklarını dile getiren Putin, durum normalleştikten sonra Kırgızistan ile tüm ortak planları uygulamaya devam edileceğini ummak istediğini belirterek, “Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğunu ve çok büyük ortak iş hacminin olduğunu kastediyorum. Kırgızistan’a kredi konusunda büyük yardımda bulunduk” dedi.

Putin, Kırgızistan’da bugün gözlemlenen tüm politik süreçlerin “hızlı ve kayıpsız sonuçlanmasını” umduklarını söyled