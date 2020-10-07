Rus İçişleri Belaruslu muhalif Tihanovskaya’yı aranan kişilerin veri tabanına ekledi

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Belaruslu muhalif Svetlana Tihanovskaya’nın ülke çapında aranan kişilerin listesine eklendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Tihanovskaya, Rusya Ceza Kanunu’nun bir maddesine göre aranan kişilerin veri tabanına eklendi.

Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet, Tihanovskaya’nın girişimiyle iktidarın devri için Koordinasyon Konseyi'ni kurmuştu. Belarus Başsavcılığı ise ‘ulusal güvenliğe zarar vermeyi amaçlayan eylem çağrıları’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Diğer yandan muhalifler, belirledikleri tüm hedef ve yöntemlerin meşru ve ülke anayasasına uygun olduğunu savunuyor.

Şu anda Koordinasyon Konseyi'nin 7 kişilik yönetiminden 6 kişi tutuklanmış ya da yurtdışına çıkmış bulunuyor. Tihanovskaya da güvenlik nedenleriyle Litvanya’ya gitmişti.