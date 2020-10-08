Kremlin: Kırgızistan’daki durumdan dolayı endişe duyuyoruz

Basın toplantısında konuşan Peskov, Kırgızistan’daki durumu kargaşa ve kaos olarak nitelendirdi.

Peskov, "Durumla ilgili gerçekten de derin endişelerimiz var. Kırgızistan aynı zamanda stratejik bir ortağımız. Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu çerçevesinde, derin entegrasyon koşulları içinde çalışıyoruz ve bu nedenle elbette orada olan her şey bizim için çok önemli" dedi.

‘Ceenbekov’a Rusya’da sığınma hakkı verilmesi gündemde değil’

Peskov, Devlet Güvenlik Komitesi Başkan Vekili Ömürbek Suvanaliyev'in çabalarının bir şekilde ülkedeki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi.

Peskov, Kırgız Devlet Başkanı Ceenbekov’a Rusya'da sığınma hakkı verilmesi konusunun şu anda söz konusu olmadığını da ekledi. Kremlin Sözcüsü, gündemde olan konuların tutarlı bir şekilde ele alınması çağrısı yaptı.

Bugün erken saatlerde, Kırgızistan İçişleri Bakan Vekili Kursan Asanov, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’un nerede olduğunun bilinmediğini söylemişti. Ceenbekov’un Sözcüsü Tolgonay Stamaliyev ise Devlet Başkanı’nın Bişkek'te olduğunu bildirmişti.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. 6 Ekim gecesi ise protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girmiş ve eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev hapishaneden çıkarılmıştı. Daha sonra Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Başbakan Boronov istifa etmiş ve ülkede iki koordinasyon kurulu oluşturulmuştu.