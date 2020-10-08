Peskov: Karabağ diyaloğu en üst düzeyde devam ediyor

Peskov, bugünkü basın toplantısında, “En üst dahil çeşitli düzeylerde diyalog devam ediyor” ifadesini kullandı.

Peskov, Pazartesi günü Moskova’da yapılması planlanan Karabağ görüşmelerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin sonucu olup olmadığı sorusuna, “Şu an daha fazlasını söyleyemem” dedi.