Moskova makamları, koronavirüse karşı uygulanan önlemleri yeterli görüyor

Moskova Ana Kontrol Departmanı Başkanı Evgeniy Dançikov, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'e konuşan Dançikov, alınan tedbirler konusunda iş dünyası ile diyaloğa hazır olduklarını belirterek, "Moskova’da getirilen önlemler mevcut koşullarda yeterlidir. Başkentteki epidemiyolojik durumun getirilen önlemlere uyulmasına bağlı olduğunu vurgulamak önemlidir. Bu önlemler Moskova sakinlerinin güvenliğini sağlamayı ve koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Dançikov, Moskova'daki tüzel kişiler ve bireysel girişimciler için çalışanların en az yüzde 30'unu uzaktan çalışmaya aktarma ve bu çalışanlarla ilgili haftalık olarak bilgi verme zorunluluğuna ilişkin formun belediye başkanının kararı ile onaylandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çalışanların ‘kağıt üzerinde’ değil, gerçekten uzaktan çalışma moduna aktarılması bizim için önemlidir. Diyaloğa hazırız, iş dünyasını duymaya ve etkileşim sürecini düzenlemeye hazırız. Ancak, Moskovalıların güvenliği önceliğimizdir, bu nedenle işverenlerin kararnameyle belirlenen şartlara sıkı sıkıya uymalarını talep edeceğiz."