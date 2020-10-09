Rusya: AB’nin olası ‘Navalnıy’ yaptırımına yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili olaydan dolayı uygulamaya koyabileceği yaptırımları yanıtsız bırakmayacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, yaptırımların uluslararası ilişkilerde her zaman sadece simetrik, paralel veya benzer karşı tedbirlere yol açtığını kaydetti.

Batı’nın Navalnıy olayını, Moskova’ya karşı yeni yaptırım sarmalını başlatmak için bir bahane olarak kullandığını anlatan Zaharova, “Gerçekliğin ne olduğuna karar verilmeli. Kanımızca bu, yaptırımların derinlerde bir yerde geliştirildiği, kavramsal olarak biyolojik saatin Batı’nın ülkemize karşı yeni yaptırımlar getirme noktasına geldiği ikinci durum” ifadesini kullandı.

“AB gerçekten de Navalnıy olayında gerçekleri öğrenmek ve neler yaşandığını anlamak isteseydi, yaptırımlar konusunu Navalny davasıyla ilişkilendirmezdi” diyen Zaharova, “Sorun bu değil, sorun bununla ne elde etmek istedikleri, hedef belirleme nedir? Gerçeği mi öğrenmek, anlamak? Amaç buysa yaptırımlar ne alaka?” diye ekledi.

Rusya’nın Navalnıy olayına karıştığına dair hiçbir kanıtın olmadığının altını çizen Zaharova, Batı’nın “sözüne güvenerek” Moskova’ya yönelik suçlamalara inanmayı teklif ettiğini, çünkü elinde “dünya toplumuna sunabilecek hiçbir şeyi olmadığını” söyledi.