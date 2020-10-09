Rusya Başbakanı Mişustin, Azeri mevkidaşı Esadov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Azeri mevkidaşı Ali Esadov’un bugün gerçekleştiren telefon görüşmesi sırasında Dağlık Karabağ bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Rusya Hükümeti’nin açıklamasında, “Mihail Mişustin ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esadov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Başbakanlar, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ticari, ekonomik ve insani işbirliğinin güncel konularını ele aldı, çeşitli alanlardaki büyük ortak projelerin gidişatıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu” ifadesine yer verildi.

Mihail Mişustin’in, Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun en kısa zamanda istikrara kavuşmasının, ateşkesin sağlanması ve krize politik ve diplomatik çözümün bulunması yönündeki müzakere sürecinin yeniden başlamasının önemini vurguladı.