Mişustin: Rusya, Dağlık Karabağ'daki krizin barışçıl yolla çözümüne katkı sunmaya hazır

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki krizin barışçıl yolla çözümü konusunda diğer AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hükümetler arası konseyinde konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, “Askeri eylemlerin derhal durdurulmasını sağlamak, krizin diplomatik yolla çözümüne başlamak önemli. Rusya, AGİT Minsk Grubu’nun diğer eş başkanları ile bu konuda katkı sunmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Mişustin ayrıca çatışmalar sırasında ölen kişilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

AGİT Minsk Grubu diğer eş başkanları arasında Rusya’nın yanı sıra ABD ve Fransa yer alıyor.

Mişustin, bugün AEB hükümetlerarası komisyonuna katılmak için Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gitti.

Mişustin daha önce de Dağlık Karabağ’daki durumu Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’la konuşmuştu. Mişustin bugün hükümetler arası komisyonun yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi planlanıyor.