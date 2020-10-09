Mişustin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı konuştu

Mişustin ve Paşinyan, Erivan’da gerçekleştirilen AEB hükümetlerarası komisyonundan sonra bir araya gelerek, Dağlık Karabağ’ı konuştu.
Görüşmede taraflar bölgedeki çatışmaların en kısa zamanda sona erdirilmesinin önemini vurguladı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hükümetlerarası komisyonu çerçevesinde Dağlık Karabağ’daki durumu ele aldı.
Mişustin ve Paşinyan, Erivan’da gerçekleştirilen AEB hükümetlerarası komisyonundan sonra bir araya gelerek, Dağlık Karabağ’ı konuştu.
Görüşmede taraflar bölgedeki çatışmaların en kısa zamanda sona erdirilmesinin önemini vurguladı.
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