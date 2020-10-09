Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Kafkasya ve komşu bölgelerdeki durumun ele aldı.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Kafkasya ve komşu bölgelerdeki durumun ele aldı.

Putin “Bugün planlandığı gibi Uzak Doğu'daki durum, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi ve Güneydoğu Asya'daki çıkarlarını güvence altına alma konusunu ele alacağız. Ardından, elbette, Güney Kafkasya'da dahil olmak üzere sınırlarımızın hemen yanındaki durumu görüşeceğiz” dedi.

Daha önce defalarca Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durdurma çağrısı yapan Putin'in önerisi üzerine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında Moskova'da istişareler gerçekleştirilecek.