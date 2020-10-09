Rus Dışişleri'nden Almanya ve Fransa'nın ortak Navalnıy açıklamasıyla ilgili yorum

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili ortak açıklamasının içerik ve tonu açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov bugün Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'yi kabul etti.

Açıklamada, "Rusya tarafı, Navalnıy dosyasıyla ilgili asılsız saldırılara yanıt verdi. Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının Aleksey Navalnıy olayı ile ilgili içerik ve üslup açısından kabul edilemez olan ve bu ülkelerin yasal yardım kapsamında Rus kurumlara bilgi sağlama konusunda sergilediği isteksizlik dikkate alındığında gerçek duruma aykırı olan ortak açıklamasıyla ilgili şaşkınlık dile getirildi" ifadelerine yer verildi.

Titov ve Levy'nin ayrıca Dağlık Karabağ dahil uluslararası gündemdeki acil sorunları değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncelikli insani sorunların çözümü için ateşkes girişiminin hayata geçirilmesinin önemi kaydedildi" denildi.

Daha önce Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, ortak açıklamalarında, Navalnıy olayıyla ilgili Avrupa ülkelerine Rusya'ya yaptırım uygulama önerisinde bulunacaklarını ifade etmişti.