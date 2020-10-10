Sobyanin, koronavirüse karşı yeni kısıtlama olasılığını değerlendirdi

Sobyanin, kişisel bloğundan yaptığı açıklamada, “Gelecek haftada birçok açıdan belirleyici olacak. Eğer mevcut kısıtlamalara sıkı bir şekilde uyulmasını sağlayabilirsek koronavirüs vaka sayısındaki artışı durdurma ve ek, son derece istenmeyen kısıtlamalar olmadan durumu istikrara kavuşturma fırsatımız olacak” ifadesini kullandı.

Halihazırda koronavirüs hastaları için ayrılan yatak kapasitesinin ilkbahara kıyasla daha az kullanıldığını dile getiren Sobyanin, şu anda günde yaklaşık bin kişinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, “İlkbaharda bu sayı bin 700’dü. Yine de ek hastaneler hazırladık. Böylece ek kapasiteler elde ettik” dedi.