Rusya: 10 saatlik görüşmelerin ardından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ için anlaşma sağlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da insani ateşkesin sağlanmasına ilişkin Moskova'ya davet edilen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla süren görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.
Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.
Lavrov, "Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler" açıklamasında bulundu:
"Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor."
Lavrov'un aktardığı ortak açıklamada ayrıca, bölgedeki belirli ateşkes parametrelerinin ayrı ayrı kararlaştırılacağı belirtildi.
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