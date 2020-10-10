Zaharova, 11 saat süren Karabağ görüşmelerinin ardından Lavrov'un fotoğrafını paylaştı: Maestro

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da on saatten fazla süren görüşmelerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ'da 10 Ekim saat 12:00'den itibaren geçerli olacak ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

Bakü ve Erivan ayrıca 'mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlama' konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar ayrıca, Karabağ müzakere sürecinin formatının değişmezliğini de teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmelere ilişkin çabaları hakkındaki izlenimlerini paylaştı:

“Farklı Sergey Viktoroviç Lavrov gördüm. Bildiğimi sanıyordum. Bugün tanıdım. 11 saat süren müzakere maratonunda. Maestro.”

Zaharova ayrıca, Moskova'daki görüşmelerin ardından tarafların ortak açıklamasının metnini şu ifadeyle birlikte paylaştı: 11 saatlik çalışma.