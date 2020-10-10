Rus Dışişleri: Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ateşkese bağlı kaldıklarını teyit etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştüğü, her iki bakanın da ateşkes konusunda varılan anlaşmalara bağlı kaldıklarını teyit ettiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmelerini duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, her iki bakanın da Rus mevkidaşlarına ateşkes konusunda varılan anlaşmalara bağlı kaldıklarını teyit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşmeler sırasında taraflar, 9 Ekim'de Moskova'da üç ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı istişarelerin ardından Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde ateşkes amacıyla varılan anlaşmaya bağlı kaldıklarını teyit etti ve ona ‘sahada’ titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 4 maddelik bir anlaşmaya imza atarak Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.