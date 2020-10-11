Rusya'da günlük koronavirüs vakalarının sayısı ilk defa 13 bini geçti

Rusya'da bir gün içinde 13 bin 634 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkedeki günlük vakaların sayısı pandeminin başından beri 13 bini hiç geçmemişti.

Rusya'da koronavirüsün yayılımıyla mücadele için oluşturulan merkez, ülkede son bir gün içinde 13 bin 634 yeni vaka görüldüğü açıklamasını yaptı.

Testi pozitif çıkan bu kişilerden 3 bin 587’sinin virüsle enfekte olmalarına karşın herhangi bir hastalık belirtisi göstermekdikleri kaydedildi.

Yaz aylarında düşüş gösteren vaka sayıları Rusya'da eylülde yeniden artmaya başladı. Günlük vaka sayıları bir ay içinde 5 binden 10 bine kadar yükseldi. Ancak tüm pandemi sürecinde ülkedeki yeni vaka sayıları hiçbir zaman 13 bine ulaşmamıştı.

Yeni verilerle beraber Rusya'nın toplam vaka sayısı 1 milyon 298 bin 718 oldu. Toplam can kaybı ise 22 bin 597. Şimdiye dek koronavirüsü atlatıp iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 20 bin 442 olarak veriliyor.

Rusya'nın halk sağlığını denetçisi Rospotrebnadzor, ülkede şimdiye dek 50 milyon 700 bin koronavirüs testi yapıldığını açıklamıştı.