Lavrov, Çavuşoğlu'yla görüştü: Moskova’da kabul edilen 'Karabağ açıklamasının' maddeleri uygulanmalı 

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Moskova’nın Karabaş konusunda arabuluculuk çabalarına devam etmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Moskova da kendisi ile Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının üstünde anlaştığı açıklamanın maddelerinin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Karabağ’a ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğine dair Ankara’nın ardından Moskova’dan da açıklama yapıldı.

Rus Dışişleri’nin açıklamasında, Türkiye tarafının isteği üstüne gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesinde, Moskova’da 9-10 Ekim’de yapılan iştişareler sonucunda Karabağ’da oluşan durumun ele alındığı belirtildi.

Moskova’daki söz konusu görüşmede Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının üstünde anlaştıkları açıklamanın her maddesinin ödünsüz bir biçimde uygulanmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Telefon görüşmesinde Rusya’nın, Moskova açıklamasının maddeleri ışığında, Karabağ’da çözüme ulaşılmasına yönelik aktif arabuluculuk çabalarına devam etmeye hazır olduğunu doğruladığı da belirtildi.

Moskova’da cuma günü yapılan on saatlik görüşmenin ardından tarafların esir ve cenaze değişimi yapabilmesi adına geçici ateşkes ilan edilmişti. Ancak ateşkesin başlamasının hemen ardından taraflar birbirlerine bir sizi ihlal suçlaması yöneltti.

Üstünde anlaşılan geçici ateşkes, Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaları izledi. Söz konusu çatışmalar, son yıllarda görülenin en serti olarak değerlendiriliyor.

Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense ayrılıkçı Ermeni güçlerin denetiminde.