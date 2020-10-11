Putin doğum gününde torunlarından gelen hediyeleri anlattı

Rusya lideri Vladimir Putin, doğum günlerinde her zaman en yakın akrabalarından gelen tebrikleri beklediğini anlattı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her doğum gününde en yakın akrabalarından gelen tebrikleri beklediğini söyledi.

Putin, “Doğum günümü benimle birlikte kutlamasalar da mutlaka telefon edeceklerini, bir şekilde kendilerini göstereceklerini biliyorum” diye konuştu.

Rus lider, doğum günü hediyelerinin sadece yetişkin akrabalarından değil, büyüyen torunlarından da geldiğini ifade etti:

“Aldığım hediyeler arasında el işi olanlar da var, el işi, resimler, sadece tebrikler.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 Ekim’de 68. doğum gününü kutlamıştı.