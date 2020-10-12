Rusya'dan Bulgaristan'a simetrik yanıt: 2 Bulgar diplomat sınır dışı ediliyor

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bugün Bulgaristan Büyükelçisi Atanas Krıstin davet edilerek kendisine Moskova'daki 2 Bulgar elçilik çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, bu adımın Bulgaristan hükümetinin eylül ayında hiçbir dayanağı olmadan aldığı Sofya'daki Rusya Ticari Temsilcisi'nin iki yardımcısını sınır dışı etme kararına yönelik simetrik cevabi önlem olduğunu vurguladı.

23 Eylül'de Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, haklarında casusluk şüphesi bulunan 2 Rus diplomatın sınır dışı etme kararı almıştı. Bakanlık, bu konuda Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'ne bilgi verdiklerini ve diplomatların 72 saat içinde ülkeden ayrılmaları gerektiğini ifade etmişti.

Bulgaristan Başsavcılığı da, diplomatik statüye sahip 2 Rusya vatandaşının 2016 yılından beri Bulgaristan ordusunun modernizasyonuna ilişkin bilgi topladığını, hizmete özel bilgi ve devlet sırrı niteliğindeki bu bilgilerin Moskova'daki Rus askeri istihbaratına iletildiğini iddia etmişti.