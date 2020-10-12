Lavrov: Türkiye, Moskova’da varılan Karabağ anlaşmasını destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Zograb Mnatsakanyan’la Moskova’daki görüşmesinin ardından basın toplantısında yöneltilen bir soru üstüne, “Türk meslektaşlarımla temaslarıma gelirsem, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasım oldu, kendisine çabalarımızın desteklenmesini beklediğimizi ilettim. Pazar günü bir telefon görüşmemiz daha oldu, söz konusu görüşme esnasında da Moskova’da üstünde anlaşılan belgenin desteklendiği teyit edildi” dedi.

Lavrov şimdi sıranın Moskova’da üstünde anlaşılan bu belgenin uygulanmasına geldiğini belirtti ve ekledi:

“Şimdi tam olarak bunun üstünde çalışıyoruz.”

Rus Dışişleri Bakanı’nın Moskova’da cuma günü Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile yaptığı uzun görüşmenin sonucunda dört madde içeren bir açıklama üstünde anlaşılmıştı.

Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden şiddetli çatışmaların geçici olarak durdurulmasını öngören açıklamada şu maddeler yer alıyor: