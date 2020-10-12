BAE, Sputnik V aşısının 3. faz testlerinin ülkede yapılmasını onayladı

RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, "Testlerin başlamasına ilişkin onayı aldığımız için mutluyuz ve gelecekte gönüllülerin kayıt sürecinin başladığını duyurma imkanını elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sputnik V aşısının 3. faz klinik araştırmaları kapsamında önümüzdeki aylarda bir dizi farklı ülkede de araştırmalar yapmayı planlıyoruz" dedi.

BAE'deki testler, ülkedeki laboratuvar hizmetlerinin ana tedarikçisi PureHealth şirketinin desteğiyle ve Abu Dabi Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı'nın denetimi altında gerçekleştirilecek.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. fazla klinik testleri yürütülüyor.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye'nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.