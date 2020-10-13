Şoygu'dan Akar'a: Ortadoğu'daki militanların Dağlık Karabağ'a gönderildiğine dair bilgilerden endişe duyuyoruz

27 Eylül'den bu yana gerilimin azaltılamadığı Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ortadoğu'daki terör örgütlerine üye militanların Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesine gönderildiğine dair gelen bilgilerden endişe duyduklarını vurguladı.

Açıklamaya göre Şoygu, dün Akar'la gerçekleştirilen telefon görüşmesi sırasında Moskova'nın bu konudaki endişesini Türk tarafına iletti.

'Görüşmelerin ana amacı askeri faaliyetlerin en kısa sürede durdurulması'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Dağlık Karabağ'daki durumun en kısa sürede istikrara kavuşturulması için Moskova tarafından ortaya koyulan inisiyatifleri gerçekleştirmeye dönük olarak kendi yetkinlikleri dahilinde aktif çalışma yürüttüğünü belirten bakanlık, "Savunma Bakanı Şoygu tarafından çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla yapılan görüşmeleri de kapsayan bu çalışmanın ana amacı, Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlerin en kısa sürede durdurulması ve bölgedeki durumu normalleştirmek amacıyla çatışan tarafların müzakerelere başlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

İki bakanın telefon konuşması hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi" denmişti.